Odetchniemy od upału, ale nie od burz. Pogoda na 5 dni

Kolejne dni w pogodzie zapowiadają się zmiennie. Środek tygodnia będzie burzowy i deszczowy, a nawet w weekend nad Polską utrzymają się chmury. Odetchniemy jednak od upału - w nadchodzącym czasie temperatura tylko miejscami temperatura powinna sięgnąć 30 stopni Celsjusza.

We wtorek w całym kraju zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Przed południem na Podlasiu i Mazurach możliwy jest przelotny deszcz i burze z opadem 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, miejscami silniejszy.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie nam zmienne zachmurzenie, a na Pomorzu, Warmii i Mazurach również deszcz. W górach prognozowane są burze z 20 l/mkw. opadu i porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C w Małopolsce. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

W czwartek towarzyszyć nam będzie przelotny deszcz, a w Tatrach burze z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. i wiatrem w porywach rozwijającym 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek zapowiada się pochmurno, a na Pomorzu i w Małopolsce może spaść do 15 l/mkw. deszczu. Termometry wskażą od 20 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Rzeszowszczyźnie. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie okresami silniejszy.

W sobotę nad krajem spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 24 st. C na Podlasiu do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

