Kolejne dni przyniosą nam spore zawirowania w pogodzie. W połowie tygodnia arktyczne powietrze sprawi, że temperatura w dzień spadnie poniżej zera. Chociaż w prognozach widać wzrost wartości na termometrach, wraz z nim do Polski zawita silny, porywisty wiatr. Pod koniec tygodnia wróci śnieg.

- Pogoda w najbliższych dniach będzie wyzwaniem - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Czeka nas kilkukrotna wymiana mas powietrza, związana z mieszanymi opadami, mrozem i silnym wiatrem.

Polska znajduje się obecnie pod wpływem układu niżowego Marco z centrum wędrującym we wtorek nad południową częścią naszego kraju, w kierunku Morza Czarnego. We wtorek kraj pozostanie w strefie frontów atmosferycznych, które oddzielają napierające z północy masy powietrza arktycznego od wypychanych znad Polski cieplejszych mas polarnych. Stąd opady deszczu we wtorek przechodzić będą w deszcz ze śniegiem.

Pogoda na wtorek

We wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, szczególnie częstymi na północy. Na południowym zachodzie i południu kraju spodziewane są opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, poza tym miejscami opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie słabe opady śniegu do 1 centymetra. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centralnych regionach, do 9 st. C w Małopolsce. Ze wschodu i północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, szczególnie na północy.

Prognozowana temperatura w dniach 21-25.11 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę niż odsunie się znad naszego kraju, a Polskę obejmie pogodny klin związany z wyżem znad Atlantyku. Płynące z północy zimne powietrze pochodzenia arktycznego obejmie już cały kraj, w związku z tym ranek będzie mroźny, szczególnie w regionach północnych.

Środa zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. W regionach południowych prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. i śniegu do 1-3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, poprzez -1/0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Po tym mroźnym epizodzie w czwartek Polska zacznie ponownie dostawać się pod wpływ wielkiego wiru niżowego znad Północnego Atlantyku, który tłoczyć ma w naszą stronę masy wilgotnego powietrza polarnego. Wraz z wkroczeniem od zachodu frontu ciepłego wystąpią opady mokrego śniegu, a później marznącego deszczu powodującego oblodzenie. Cyklon atlantycki spowoduje wielkie zawirowanie mas powietrza, co poskutkuje silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku. Centrum wiru znajdzie się w piątek nad północno-zachodnią Rosją, a Polska będzie w jego zachodniej, tylnej części, w strumieniu mas powietrza zaciąganych przez układ prosto z północy.

Czwartek przyniesie ze sobą duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów mokrego śniegu do 5 cm i śniegu z marznącym deszczem, który w centrum i na zachodzie będzie przechodzić w deszcz do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centralnej Polsce, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr południowo-zachodni i zachodni, silny, w porywach rozwijający prędkość do 70-100 kilometrów na godzinę, nad morzem do 110 km/h, w górach do 140 km/h.

Prognozowane opady w dniach 21-25.11 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek i sobotę wraz z napływem mas powietrza arktycznego wilgotnego opady deszczu przechodzić będą w śnieg. W weekend cała Polska zabieli się od morza do Tatr.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na południu mogą wystąpić opady deszczu do 10 l/mkw., a w innych regionach - deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-70 km/h.

W sobotę w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz śniegu do 2-5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centralnej Polsce, do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach osiagający prędkość 50-60 km/h.

Prognozowane podmuchy wiatru w dniach 21-25.11 ventusky.com

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl