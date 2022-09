Pogoda na weekend: będzie zimno. Jak bardzo?

Kolejne dni przyniosą spore ochłodzenie. Przez większość czasu niebo będzie zachmurzone, a w wielu miejscach spodziewane są opady deszczu i burze. W weekend i na początku przyszłego tygodnia na termometrach zobaczymy miejscami nie więcej niż 12 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby Polska pozostawać będzie pod wpływem niżu znad Skandynawii - wskazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Na południu kraju pojawi się strefa dość obfitych opadów deszczu, związana z pofalowanym frontem atmosferycznym. W drugiej części nocy nad północne regiony Polski wkroczy kolejna strefa frontowa, która w ciągu dnia będzie przemieszczała się w głąb kraju, lokalnie przynosząc przelotne opady deszczu.

W następnych dniach dalej będziemy się znajdować w strefie oddziaływania rozległego niżu, który powoli zacznie się przemieszczać znad Skandynawii w kierunku zachodniej Rosji. Ten głęboki niż ściągnie do nas chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego, dlatego przez kilka kolejnych dni czeka nas mało przyjemna, pochmurna i deszczowa aura z dość silnym wiatrem. Jeżeli na niebie pojawi się więcej słońca, to tylko na chwilę.

Prognoza temperatury w dniach 15-19.09 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na południu i południowym wschodzie kraju spodziewane są opady od 10 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w górach możliwe będą nawet burze. Poza tym dzień zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami mogą pojawić się chwilowe rozpogodzenia. Prognozowane są przelotne opady deszczu 1-5 l/mkw. od Ziemi Lubuskiej, przez Pomorze po Warmię i Mazury oraz częściowo Podlasie. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce i na południu do 20 st. C na Mazowszu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę, jedynie na południu będzie słaby.

Piątek przyniesie w Polsce pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami mogą wystąpić opady deszczu do 5 l/mkw., jedynie na Pomorzu spodziewane są intensywniejsze opady do 10 l/mkw. Na wybrzeżu możliwe będą również burze. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 15 st. C na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Pomorzu Gdańskim do 17 st. C w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr do 40-60 km/h, na wybrzeżu osiągający w porywach do 70 km/h.

Prognoza opadów w dniach 15-19.09 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw., a na Pomorzu przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. i burze. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na północnym wschodzie kraju do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurno, z okresowymi opady deszczu 5-10 l/mkw. W południowo-wschodniej Polsce spodziewane są bardziej obfite opady, do 10-30 l/mkw. Termometry pokażą od 12 st. C na Podkarpaciu, poprzez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany, a okresami dość silny do 60 km/h.

Prognoza porywów wiatru w dniach 15-19.09 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i okresowych opadów deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na wschodzie kraju, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny i osiągający 40-60 km/h.

