Wrócą opady śniegu, ale będą przelotne. Uwaga - silnie powieje

W nadchodzących dniach będzie pochmurno i wystąpią opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. W święto Trzech Króli miejscami sypnie też śniegiem, a termometry pokażą od 0 do 3 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem potężnego wiru niżowego znad Skandynawii. Na jego obrzeżach, właśnie nad Polską, przemieszcza się niewielki niż Anette, z frontami ciepłym i chłodnym. Niż zaciągnął nad nasz rejon kontynentu cieple, łagodne masy powietrza polarnego. Jednak w środę od północy zaczną płynąć w kierunku Europy Środkowej zimniejsze masy powietrza polarnego.

Polska pozostanie w czwartek pod wpływem niżu, w napływającej prosto z północy zimnej masie powietrza arktycznego. W piątek i sobotę wpływ na pogodę będzie miał pogodniejszy wyż wędrujący nad zachodnią i południową Europą. A w niedzielę ponownie od zachodu dostaniemy się w zasięg pochmurnego atlantyckiego niżu z nieco mniej surowymi masami powietrza.

Pogoda na środę

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na północy kraju. Prognozuje się przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy, na południu do 10 l/mkw. Na północy i zachodzie opady przechodzić będą w deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na północnym wschodzie i Pomorzu Zachodnim, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 5-9.01 Ventusky.com

Pogoda na święto Trzech Króli

W czwartek, w święto Trzech Króli, będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-3 centymetrów. Na Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. Tylko na północnym zachodzie Polski nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 5-9.01 Ventusky.com

Pogoda na piątek i weekend

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Tylko na Pomorzu słabo popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Na sobotę synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 cm i deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -3 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny.

Niedziela zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju popada deszcz ze śniegiem o sumie do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 5-9.01 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl