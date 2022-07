Pogoda na kolejne dni i weekend. Przed nami deszczowy środek i koniec tygodnia 

Pochmurna, deszczowa aura utrzyma się nad Polską przynajmniej do końca tygodnia. Zachmurzeniu i przelotnym opadom deszczu mogą towarzyszyć lokalne burze. Temperatury maksymalne nie przekroczą 24 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby zachodnia oraz częściowo centralna część kraju będzie pod wpływem klina związanego z wyżem znad Atlantyku - wskazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Na wschodzie i południu odczujemy wpływ pofalowanego frontu chłodnego związanego z niżem znad północnej Skandynawii. Z północnego-zachodu napływać będzie natomiast chłodna, wilgotna masa powietrza polarno-morskiego o równowadze chwiejnej.

W kolejnych dniach pozostaniemy pod wpływem cyrkulacji zachodniej w strumieniu na ogół chłodnych, przejściowo umiarkowanie ciepłych, mas powietrza polarno-morskiego napływających znad Atlantyku. Przez obszar kraju przemieszczać się będą kolejne strefy frontowe, przynosząc większe zachmurzenie oraz opady przelotne oraz lokalnie burze.

Prognoza temperatur w dniach 06-10.07 ventusky.com

Pogoda na środę

W środę we wschodniej Polsce początkowo prognozowane jest pełne zachmurzenie z umiarkowanymi i intensywnymi opadami deszczu, których strefa odsuwać się będzie na wschód. W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie, miejscami ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na południu możliwa będzie słaba burza. Padać nie powinno jedynie na zachodzie kraju.

Termometry pokażą od 20-21 stopni Celsjusza na północy do 22-23 st. C na południu i w centrum Polski. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, na Wybrzeżu osiągający w porywach do 40 kilometrów na godzinę.

Prognoza opadów w dniach 06-10.07 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie zachmurzenie duże ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu, przesuwającymi się z zachodu na wschód kraju. Lokalnie w pasie północno-zachodniej Polski mogą wystąpić burze. Padać nie powinno natomiast na wschodzie, gdzie pojawi się więcej rozpogodzeń. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-20 st. C na północy i zachodzie kraju do 22-24 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni skręcający na północno-zachodni.

W piątek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w całym kraju zobaczymy około 20-22 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, porywisty wiatr.

Prognoza porywów wiatru w dniach 06-10.07 ventusky.com

Pogoda na sobotę i niedzielę

Sobota upłynie pod znakiem chmur. W całym kraju prognozowane jest zachmurzenie, od umiarkowanego na południu do dużego na północy, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 20-21 st. C na północy do 22-23 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

W niedzielę nad Polską zapanuje zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna w całym kraju wyniesie około 19-21 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, porywisty wiatr.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl