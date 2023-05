Wyż Wiola przynosi słońce i ciepło, ale na horyzoncie widać ochłodzenie. Pogoda na 5 dni

Wyż Wiola będzie kształtował aurę w Polsce i sprawi, że czekają nas pogodne dni. W czwartek temperatura wzrośnie miejscami do 26 stopni Celsjusza. Tylko lokalnie może się chmurzyć, niewykluczone są też burze.

W najbliższych dniach Polska pozostanie w obszarze oddziaływania wyżu Wiola znad Wysp Brytyjskich - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że w dalszym ciągu z północnego zachodu napływać będzie do nas nieco chłodniejsza i bardziej sucha masa powietrza polarnego. Trochę bardziej wilgotne i nieznacznie cieplejsze powietrze będzie zalegać nad południowo-wschodnimi regionami kraju jeszcze we wtorek. Tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze.

Poza tym w nadchodzących dniach czeka nas umiarkowanie ciepła, ale głównie pogodna i słoneczna aura. Niestety przyczyni się ona do powiększania deficytu wody w przyrodzie, co może powodować pojawienie się suszy oraz wzrost zagrożenia pożarowego w wielu regionach kraju.

Pogoda na wtorek

Wtorek zapowiada się na ogół słoneczny i pogodny. Jedynie w południowo-wschodnich regionach kraju okresowo pojawi się więcej chmur, miejscami też słabo popada przelotny deszcz. Niewykluczone są tam pojedyncze burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, północny, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie słoneczną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na północnym zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni słaby wiatr. Tylko na Wybrzeżu będzie nieco silniejszy.

W czwartek dopisze słoneczna aura, jedynie w regionach północnych prognozuje się wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 30.05-3.06 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek upłynie ogół pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na południowym wschodzie Polski wystąpi więcej chmur i możliwy jest słaby, przelotny deszcz, a w obszarach podgórskich niewykluczone są burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z północy.

W sobotę będzie pogodnie. Termometry wskażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 30.05-3.06 ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl