Pogoda na pięć dni: pochmurny wir niżowy dostarczy nam opadów. Miejscami tylko 11 stopni

W nadchodzących dniach do Polski będzie napływać chłodne, wilgotne powietrze, które sprawi, że niebo zasnują chmury. W wielu regionach kraju będzie też padał przelotny deszcz. Temperatura powietrza nie przekroczy 22 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w ciągu najbliższej doby będzie pod wpływem pochmurnego wiru niżowego Peggy z centrum nad Ukrainą, ze strefą frontu okluzji na wschodzie kraju - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Do Polski z północy napływa chłodne, wilgotne powietrze polarne morskie.

Pogoda na niedzielę

Niedziela na wschodzie kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu o charakterze ciągłym. Na zachodzie i w centrum prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tam też lokalnie przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-13 stopni Celsjusza na wschodzie do 19-20 st. C na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, będzie wiał z północy.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie wschodnim regionom Polski pochmurną aurę. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie oraz krańcach wschodnich, słabo popada przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 13-16 st. C na wschodzie do 18-20 st. C na zachodzie i w centrum. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

We wtorek wystąpi zachmurzenie od małego i umiarkowanego na zachodzie, do dużego na wschodzie. W drugiej części dnia chmur przybędzie w rejonie Polski zachodniej, lokalnie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15-17 st. C na wschodzie do 20-22 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, zmienny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

W środę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami deszczu na południu Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17-18 st. C na północy do 19-21 st. C na pozostałym obszarze Polski. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a deszcz pojawi się na południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 st. C na północy do 18-20 st. C na pozostałym obszarze Polski. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl