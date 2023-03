Pogoda na 5 dni. Po weekendzie wróci zima

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie powrót zimy. Sypnie śniegiem, miejscami może mrozić. Będą regiony, w których wystąpią silniejsze porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela przyniesie nam zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz do 3 litrów na metr kwadratowy. Wieczorem na krańcach zachodnich i Pomorzu niewykluczone są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 26-30.03 ventusky.com

Zimowe uderzenie

W poniedziałek także możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Oprócz tego czekają nas opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Pomorzu do 8 st. C na Lubelszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Chwilami jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 km/h.

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z północnego zachodu. Okresami w porywach może osiągać 40-60 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 26-30.03 ventusky.com

Opady będą się zmieniać

W środę niebo będzie pokryte gęstymi chmurami. W wielu regionach kraju wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek prognozowane jest zachmurzenie, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, i będzie południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Prognozowane opady w dniach 26-30.03 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl