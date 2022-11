Pogoda na 5 dni. Pierwsze dni grudnia z mrozem i bez opadów

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam sporo chmur. Nie są prognozowane obfite opady, jedynie miejscami może przelotnie poprószyć śnieg. Będą regiony, w których temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 0 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jaką pogodą pożegna nas listopad?

Wtorek zapowiada się na ogół pochmurno z nielicznymi przejaśnieniami. Na Podlasiu możliwy jest przelotny śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami może przybierać na sile.

Środa w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie. Tylko na południu możliwe są większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Prognozowane opady w dniach 29.11-3.12 ventusky.com

Pogoda na pierwsze dni grudnia

W czwartek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje ze wschodu.

W piątek aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu.

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Pomorzu. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 29.11-3.12 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl