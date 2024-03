W nadchodzących dniach w części kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Miejscami temperatura maksymalna nie przekroczy 3 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu, wschodzie i w centrum kraju popada deszcz o sumie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. W północnej części Polski popada deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr. W strefie brzegowej okaże się umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni.

Pogoda na środę i czwartek

W środę wystąpi zmienne zachmurzenie. Tylko na południu będzie ono duże, z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W czwartek spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek czeka nas słoneczna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni.

Również w sobotę dopisze słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl