Odpoczynek od burz będzie chwilowy. Miejscami możliwe podtopienia

W kolejnych dniach pogoda kształtowana będzie przez niż Otto, otwierający ciepłemu powietrzu drogę nad nasz kraj. W środku tygodnia termometry pokażą miejscami nawet 30 stopni Celsjusza. Za ciepłymi masami wkroczy jednak front burzowy, który przyniesie ze sobą silne podmuchy wiatru i ulewy. Jak ostrzegła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, istnieje nawet ryzyko lokalnych podtopień.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodą w Polsce steruje niż Otto z centrum nad Skandynawią - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Chłodny front odsuwa się wraz z opadami na wschód, tylko Wybrzeże jeszcze muskane jest przez strefę opadów deszczu znad Bałtyku. Z zachodu napływa do nas umiarkowanie ciepłe powietrze polarne.

Stacjonujący nad Europą Północną wir niżowy Otto przybierze owalny kształt, rozciągając się od Subarktyki po środkową Francję, i zacznie ściągać cieplejsze masy powietrza z południowego zachodu - w środę temperatura może wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza Od zachodu nad kraj wkroczy jednak burzowy front z ulewami i gradem - przekazała Unton-Pyziołek.

- W czwartek i piątek falujący front zalegać ma nad południową i wschodnią Polską, niosąc ze sobą gwałtowne zjawiska, a w górach i na przedgórzu możliwe będą podtopienia - dodała synoptyk.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na północy okresami duże, a na Wybrzeżu może słabo padać deszcz. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centralnej Polsce, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy rozwijający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Wtorek zapowiada się pogodnie, tylko na Pomorzu i Warmii wystąpi kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze z opadami do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu, poprzez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym wschodzie. Powieje zachodni i południowo zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w burzach - silny.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce wzrastające do dużego. W regionach tych prognozowane są opady deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 29 st. C w centralnych regionach, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowo-zachodni, przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 70-90 km/h.

W czwartek na północnym zachodzie kraju będzie pogodnie, ale w pozostałych regionach zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami i opadami deszczu do 10-40 l/mkw., szczególnie obfitymi na południu. Ponadto w południowej i wschodniej Polsce mogą wystąpić burze z gradem. Termometry w ciągu dnia pokażą od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C w Małopolsce.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na piątek

Piątek na północnym zachodzie kraju upłynie pod znakiem pogodnego nieba, ale poza tym dzień zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu do 10-30 l/mkw., szczególnie obfitymi na południu (do 50 l/mkw.), gdzie oprócz tego możliwe będą burze. Temperatura wzrośnie do 20 st. C na Podkarpaciu i Podlasiu, przez 22 st. C w centralnej Polsce, do 25 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jedynie w burzach silny do 70-90 km/h.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl