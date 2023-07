Pogoda na 5 dni. Był Nikolaus, teraz będzie Otto. Co to dla nas oznacza w pogodzie

Stery w pogodzie przejmie niż Otto. Na niebie pojawią się chmury, pojawią się opady deszczu. W połowie tygodnia powrócą burze, podczas których powieje silniejszy wiatr. Temperatura nie przekroczy 27 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby cyklon Nikolaus przekaże niżowi Otto stery w pogodzie w naszej części kontynentu - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że Nikolaus odsunie się w głąb Rosji zabierające ze sobą strefę frontową, która jeszcze w nocy z soboty na niedzielę będzie o sobie dawać znać w południowo-wschodniej części Polski.

Natomiast niż Otto znad Atlantyku przemieścił się nad Skandynawię i wędruje dalej na wschód. Wraz z nim podąża system frontów atmosferycznych, który wieczorem obejmował będzie północną i zachodnią cześć kraju, a następnie przemieści się do jego centrum. W niedzielę linia frontu przesunie się dalej na wschód Polski, a niebo nad zachodem stopniowo się rozpogodzi. Polska znajduje się w chłodniejszych masach powietrza polarnego, jedynie w nocy przejściowo napłynie do nas nieco cieplejsze powietrze z południowego zachodu.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym przelotnie popada deszcz do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu dnia prognozuje się postępujące od północnego zachodu większe rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 2-6.07 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na Pomorzu okresowo pojawi się większe zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany, okresami dość silny.

We wtorek dopisze pogodna aura, jedynie na Nizinie Szczecińskiej i Ziemi Gorzowskiej możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

Na środę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Pojawią się burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr na Mazurach będzie silniejszy, poza tym słaby i umiarkowany. Tylko w czasie burz porywiście powieje do 60-80 km/h.

Czwartek przyniesie na zachodzie Polski pogodną aurę. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie popada deszcz i lokalnie zagrzmi. W burzach spadnie opad rzędu 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C w regionach wschodnich do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na wybrzeżu silniejszy, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 2-6.07 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl