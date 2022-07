Prognoza na 5 dni. Pogodny przełom tygodnia, kolejne dni bardziej pochmurne, ale nadal ciepłe

Niedziela i poniedziałek upłyną pod znakiem pogodnej aury, tylko lokalnie spodziewane są pojedyncze burze. Środek tygodnia przyniesie ze sobą zachmurzenie i opady deszczu, ale wciąż będzie ciepło. Termometry pokażą nawet 31 stopni Celsjusza.

W najbliższe dni pogoda w kraju kształtowana będzie przez układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Polską - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Jedynie początkowo na wschodzie kraju odczujemy wpływ płytkiej zatoki ze strefą pofalowanego frontu chłodnego, odsuwającego się poza wschodnie granice kraju. Z południowego zachodu będzie ponownie napływać ciepła masa powietrza polarno-morskiego.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie od małego na zachodzie do dużego na wschodzie kraju. We wschodniej Polsce początkowo spodziewane jest pełne zachmurzenie, z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Nie wystąpią opady deszczu.. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza w Suwałkach i Olsztynie do 28 st. C na południu i zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognozowana temperatura w dniach 3-7.07 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. W ciągu dnia przewiduje się wzrost zachmurzenia od zachodu, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Mogą również wystąpić pojedyncze burze, zwłaszcza na północy i zachodzie. Termometry pokażą od 26 st. C na północy, przez 28 st. C w centrum, do 31 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje słaby, na zachodzie umiarkowany wiatr zachodni skręcający na północno-zachodni.

Wtorek przyniesie na zachodzie i w centrum kraju małe i umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Na wschodzie będzie ono duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie burzami. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na północy kraju do 27 st. C na południu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 3-7.07 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę spodziewane jest zachmurzenie od dużego na północy kraju z przelotnymi opadami deszczu, do małego i umiarkowanego na południu i w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na północy do 27 st. C w południowej Polsce. Powieje umiarkowany, na północy w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, których strefa przesuwać się będzie z zachodu w kierunku centrum kraju. Termometry pokażą od 20 st. C w północnej Polsce do 26 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, na północy w porywach dość silny, północno-zachodni.

Źródło: tvnmeteo.pl