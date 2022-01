Pogoda na 5 dni. Najpierw zrobi się mroźnie, potem powieje silniejszy wiatr

Niedziela zapowiada się pochmurno, pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem, zrobi się także mglisto. Początek nowego tygodnia przyniesie nam mroźną aurę - w poniedziałek będą miejsca, w których temperatura maksymalna wyniesie zaledwie -6 stopni Celsjusza. Od wtorku miejscami prognozowane są silniejsze porywy wiatru.

Nadchodzącej doby dominującym układem barycznym nad Polską będzie rozległy wyż, którego centrum znajdujące się obecnie nad kanałem La Manche i powoli przemieści się w stronę zachodnich Niemiec. W nocy jedynie wschodnia część kraju znajdowała się będzie jeszcze w zasięgu odległego już niżu Ida.

W drugiej części nocy oraz w niedzielę niż znad Skandynawii spróbuje przejąć dominację w pogodzie nad Polską i będzie usiłował wcisnąć się zatoką z frontem ciepłym od północnego zachodu nad nasz kraj. Wyż jednak jest na tyle silny, że obecność strefy frontowej przejawi się głównie wzrostem zachmurzenia i bardzo słabymi opadami śniegu przechodzącymi w opady śniegu z deszczem oraz deszczu. Za słabo wyrażonym frontem napłyną nad zachodnie regiony Polski cieplejsze i wilgotne masy powietrza polarnego, co przy słabym wietrze sprzyjało będzie w ciągu nocy tworzeniu się zamgleń i mgieł, które na zachodzie mogą utrzymywać się lokalnie aż do południa.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Pogoda w niedzielę na wschodzie przyniesie duże zachmurzenie. Poza tym będzie pochmurno ze słabymi opadami śniegu do centymetra, a w pasie od Pomorza przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk spodziewane są opady śniegu z deszczem i deszczu poniżej litra wody na metr kwadratowy. Na północnym zachodzie pojawią się mgły i zamglenia, które utrzymają się do godzin przedpołudniowych. Tylko na północnym wschodzie kraju wystąpią większe przejaśnienia bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza w pasie wschodnim, przez -1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków północnych powieje słaby wiatr.

W poniedziałek należy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Opady nie są prognozowane. Na wschodzie i na południu pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od -6 st. C na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni wiatr, który będzie na ogół słaby, jedynie na Wybrzeżu - umiarkowany.

Pogoda na kolejne dni

Pogoda we wtorek będzie pochmurna, większe przejaśnienia spodziewane są tylko na północnym zachodzie kraju. Na Podkarpaciu wystąpią opady śniegu do 1-3 cm, a w pasie od Mazur, przez centrum, po Dolny Śląsk - opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami może być dość silny.

Środa zapowiada się pochmurno, niewielkie przejaśnienia spodziewane są jedynie na Suwalszczyźnie. Na południowym wschodzie kraju pojawią się opady śniegu do 1 cm, a na Pomorzu deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z zachodu, będzie słaby i umiarkowany, ale na zachodzie i wybrzeżu okresami może przybierać na sile i osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Czwartek będzie pochmurny. Okresami na wschodzie pojawią się opady śniegu do 2-5 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C w pasie wschodnim, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie i wybrzeżu dość silny - w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

