Pogoda na 5 dni. Z każdym dniem coraz chłodniej. Zimowe akcenty możliwe nie tylko w górach

W nadchodzących dniach czeka nas stopniowy spadek temperatury. W sobotę miejscami będzie zaledwie 2 stopnie Celsjusza. Pojawią się też opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem.

W ciągu najbliższej doby Polska będzie znajdować się pod wpływem wiru niżowego Jasper wędrującego znad Morza Północnego w kierunku Cieśnin Duńskich. Wraz z przemieszczaniem się niżu już w poniedziałek wieczorem do Polski od zachodu wkroczy obfitujący w opady system frontów atmosferycznych - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że fronty względnie szybko przemieszczą się nad obszarem naszego kraju, przynosząc miejscami dość intensywne opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na Mazurach i Podlasiu, może pojawić się także deszcz ze śniegiem.

Dynamiczna zmiana ciśnienia związana z energicznym przemieszczaniem się frontów będzie, zwłaszcza w zachodniej części kraju, skutkować silniejszymi podmuchami wiatru. Za frontem napłynie do nas nieco cieplejsza, ale w dalszym ciągu chłodna masa powietrza znad Atlantyku. Tylko północno-wschodnie krańce Polski nadal pozostaną w zimnej masie powietrza napływającej z północy kontynentu.

Prognoza porywów wiatru na okres 14-18.11 ventusky.com

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie na ogół pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Rozpogodzenia możliwe są jedynie na południowym zachodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, na obszarach górskich do 80 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

W środę czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu do 10 l/mkw. Okresami możliwe są niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C w Małopolsce. Zachodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, ale na wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Czwartek zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na Suwalszczyźnie i w górach możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje zmienny, umiarkowany, na zachodzie dość silny wiatr, który rozpędzi się do 50 km/h.

Prognoza temperatury na okres 14-18.11 ventusky.com

Pogoda na piątek i początek weekendu

Na piątek prognozuje się pochmurną aurę z opadami deszczu. Na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu.

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Wieczorem możliwe są na zachodzie kraju słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Prognoza opadów na okres 14-18.11 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl