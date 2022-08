Pogoda na 5 dni. Na ogół pogodnie i gorąco. Pogorszenie aury pod koniec tygodnia

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się bardzo spokojnie. Będzie na ogół pogodnie, jedynie miejscami mogą wystąpić słabe i przelotne opady. Do Polski zacznie docierać cieplejsze powietrze, a temperatura maksymalna wyniesie prawie 30 stopni Celsjusza. Lokalne opady deszczu i burze wrócą w sobotę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby Polska znajdzie się w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego morskiego, pod wpływem klina wyżu znad Wysp Brytyjskich. W kolejnych dniach wspomniany wyż przemieszczał się będzie przez Danię i Morze Bałtyckie w kierunku zachodniej Rosji, a do nas zacznie docierać coraz cieplejsze powietrze, powodując stopniowy wzrost temperatury. Pod koniec tygodnia w ten obszar wysokiego ciśnienia spróbuje się wcisnąć od południa zatoka niżu, przynosząc na południu kraju większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu.

Prognozowana temperatura w dniach 9-13.08 ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na północnym wschodzie okresami chmur będzie więcej, prognozowane są też przelotne opady deszczu, wynoszące mniej niż trzy litry wody na metr kwadratowy. Słabe, krótkotrwałe i przelotne opady niewykluczone są również miejscami w centrum kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Środa zapowiada się przeważnie pogodnie, a miejscami nawet słonecznie. Więcej chmur oraz słaby i przelotny deszcz prognozuje się jedynie na południowym wschodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na północnym wschodzie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego wschodu.

Pogoda w czwartek, piątek i sobotę

Czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na wschodzie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na północnym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury, jedynie na na krańcach południowych mogą pojawić się słabe opady, a w górach możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie. Powieje ze wschodu, na północy słabo, na południu umiarkowanie.

W sobotę na południu i południowym wschodzie należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 3-5 l/mkw., lokalnie możliwe są burze. W pozostałych regionach kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr powieje słabo.

Pogoda na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 9-13.08 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl