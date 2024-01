Mróz nie ustąpi, pojawią się opady śniegu. Pogoda na 5 dni

W kolejnych dniach mróz się utrzyma, ale nie będzie już tak dotkliwy i nie w całym kraju. W prognozach widać za to kolejne opady śniegu. Czasami będzie towarzyszył nam silniejszy wiatr, który w porywach może rozpędzać się nawet do 80 kilometrów na godzinę.

W środę na południu będzie słonecznie. Poza tym czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami. Na wschodzie miejscami spadnie słaby śnieg, do jednego centymetra. Na Mazurach i Podlasiu zrobi się mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza w Małopolsce do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Spadnie przelotny śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Piątek zapowiada się z dużym zachmurzeniem. Na wschodzie pojawią się opadu śniegu, na Pomorzu deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od -8 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie w porywach osiągnie do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się z dużym zachmurzeniem. Na wschodzie i w centrum spadnie śnieg, a poza tym deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -6 st. C na Rzeszowszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z zachodu.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie -2 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach jego prędkość wyniesie 60-80 km/h, nadciągnie z zachodu.

