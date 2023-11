Mróz nie odpuści, a śniegu dosypie. Pogoda na 5 dni

nadchodzące dni upłyną pod znakiem zimowej aury. Temperatura w części kraju będzie utrzymywać się poniżej zera - miejscami w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach -5 stopni Celsjusza. Dosypie śniegu, lokalnie dość sporo.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W województwach południowych i centralnych spadnie do sześciu centymetrów śniegu. Padać będzie także na Pomorzu, ale tam opady nie przekroczą jednego centymetra. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni i wschodni wiatr.

Mróz nie odpuści

W środę utrzyma się duże zachmurzenie, będzie jednak można liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. W rejonach wschodnich i zachodnich popada śnieg. Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Lubelszczyźnie do -1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na kolejne dni. Śnieg nie przestanie padać

Czwartek zapowiada się pogodnie na Podlasiu. Poza tym utrzyma się duże zachmurzenie, spodziewane są opady przelotnego śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni wiatr.

Piątek na Pomorzu przyniesie pogodną aurę. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże, prognozowane są opady śniegu. Na Dolnym Śląsku może spaść do 15 centymetrów. Na południowym wschodzie śnieg będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Pomorzu do 3 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na północy możemy spodziewać się opadów śniegu. Termometry pokażą od -2 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z zachodu.

Pogoda na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl