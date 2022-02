"Liczne, silne wiry niżowe znad Atlantyku" przejmą władzę nad pogodą w Polsce. Będzie wiać, możliwe burze

Pogoda w najbliższych dniach znów zapowiada się dynamicznie i niebezpiecznie. Powieje silny wiatr, niewykluczone są też burze. Należy spodziewać się także opadów.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak pisze synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się pod wpływem wiru niżowego Vera z centrum nad południową Skandynawią, w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnym. Od zachodu wkracza do kraju słabo aktywny chłodny front atmosferyczny.

Rozpoczyna się okres kształtowania aury przez liczne, silne wiry niżowe znad Atlantyku, które przemieszczać się będą nad Bałtykiem i dalej na wschód, obejmując swym zasięgiem kontynent aż po Ural i Morze Czarne. Z zachodu na wschód wędrować będą kolejne fronty atmosferyczne z przewagą opadów deszczu, pchane przez polarne masy powietrza - raz ciepłego, raz chłodnego. Przez Europę przetoczą się wichury, możliwe również burze. Czeka nas tydzień trudnej i niebezpiecznej pogody.

Sytuacja baryczna w Polsce we wtorek 15.02.2022 DWD

Prognozowane opady w dniach 15-19.02 ventusky.com

Do 10 stopni

Pogoda we wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Ziemi Lubuskiej oraz Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nie powinno padać. W pozostałej części kraju spodziewane są słabe opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

W środę na Podkarpaciu należy spodziewać się pochmurnego z przejaśnieniami. W innych regionach wystąpią okresami opady deszczu do 5-15 l/mkw., na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C w Małopolsce. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. W porywach do 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 15-19.02 ventusky.com

Nawet 110 km/h

Czwartek przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami pojawiać się mogą opady deszczu do 5-10 l/mkw., na północy również deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 80-100 km/h. Na Wybrzeżu może wiać jeszcze silniej, bo do 110 km/h.

W piątek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem, a na Pomorzu - deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-70 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na północy spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje silny wiatr, który w porywach rozpędzać się może do 80-100 km/h, na Wybrzeżu do 110 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 15-19.02 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl