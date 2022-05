Pogoda na 5 dni. Kolejna wędrówka stref frontowych przez Polskę. Burze i deszcz prędko nie odejdą

Pogoda w najbliższych dniach będzie kształtowana przez liczne strefy frontów atmosferycznych. Wciąż będzie dość chłodno i wilgotno, miejscami będą pojawiać się gwałtowne zjawiska. Podczas burz spodziewane są ulewy oraz porywisty wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nadchodzących dniach północna oraz zachodnia część kraju będzie pod wpływem tylnej części niżu, którego centrum przemieści się znad Litwy w kierunku południowej Skandynawii. We wtorek nad Ukrainą rozbuduje się "słaby" układ wyżowy, który obejmie swoim zasięgiem wschodnią i południową część kraju. Do Polski wciąż płynąć będzie chłodne, wilgotne, chwiejne powietrze znad północno-zachodniej Europy.

W kolejnych dniach przez Polskę z zachodu na wschód wędrować będą kolejne strefy frontowe, tworząc korzystne warunki do formowania się burz i opadów przelotnych.

Prognozowana temperatura 31.05-04.06 ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Pogoda we wtorek w ciągu dnia przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie na południu i wschodzie do dużego na północy i zachodzie. W pasie Polski północnej oraz wieczorem na zachodzie kraju spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 16-17 stopni Celsjusza na północy do 20-22 st. C na południu. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Umiarkowanie powieje jedynie w rejonie północno-wschodniej i północnej Polski.

W środę mieszkańców południa czeka umiarkowane zachmurzenie, które stopniowo będzie zmieniać się w duże i całkowite na północy kraju. Od Śląska, przez centrum, w kierunku Warmii i Mazur przemieści się strefa frontowa z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas burz prognozowane są intensywne opady deszczu do 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 st. C na północy do 20-22 st. C na południu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany oraz dość silny i porywisty - rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 31.05-04.06 ventusky.com

Pogoda na czwartek, piątek i sobotę

Czwartek także przyniesie zachmurzenie od umiarkowanego na południu do dużego i całkowitego na północy. W regionach od Śląska, przez centrum, w kierunku Warmii i Mazur przejdzie strefa frontowa z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wyładowania przyniosą intensywne opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., miejscami do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-18 st. C na północy do 22-23 st. C na południu. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z południowego zachodu. Może osiągać do 40-60 km/h.

W piątek mieszkańców południa czeka pogodna i słoneczna aura. Na północy kraju spodziewane jest duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, umiarkowanymi i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 18-20 st. C na północy Polski do 22-24 st. C na południu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Na południu i wschodzie może słabo i przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-21 st. C na północy Polski do 24-25 st. C na południu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 31.05-04.06 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl