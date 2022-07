Pogoda na pierwsze dni sierpnia. Kiedy intensywne opady ustaną, a temperatura przekroczy 30 stopni?

Jeszcze w niedzielę będzie mocno padać, miejscami pojawią się też burze. Początek sierpnia przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Temperatura w nadchodzącym tygodniu może sięgnąć 31-32 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby nad Polską będzie znajdował się układ niskiego ciśnienia z systemem okludujących się frontów atmosferycznych, którego centrum przemieści się wzdłuż wschodniej granicy kraju z południa na północ. Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, zacznie napływać do nas znad Atlantyku umiarkowanie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego morskiego.

Agnieszka Cegielska o pogodzie w Polsce TVN24

Pogoda na niedzielę

W niedzielę tylko na zachodzie kraju zapanuje pogodna aura, miejscami słoneczna. We wschodniej połowie kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z ciągłymi opadami deszczu, początkowo jeszcze o umiarkowanym i miejscami intensywnym natężeniu. W ciągu dnia opady stopniowo będą słabły. Lokalnie na wschodzie pojawią się też burze. Prognozowana suma opadów w ciągu dnia (za okres 12 godzin) wyniesie około 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, jednak miejscami (zwłaszcza w centrum i na południu kraju) wyniesie 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17-20 stopni Celsjusza w strefie frontowej, przez 20-22 st. C na wschodzie Polski, do 26-27 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek na wschodzie kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, miejscami ze słabymi, zanikającymi opadami deszczu z przerwami. Na zachodzie i w centrum początkowo będzie pogodnie, z większym zachmurzeniem i słabymi opadami deszczu na zachodzie w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-23 st. C na północnym wschodzie do 25-26 st. C na zachodzie Polski. Wiatr słaby, powieje z północnego zachodu.

Wtorek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Synoptyk prognozuje większe zachmurzenie jedynie na południu Polski, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23-24 st. C na północnym wschodzie do 25-26 st. C na południu i zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pogodna i słoneczna. Jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24-26 st. C na wschodzie do 29-30 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, zmieniający się wiatr.

W czwartek wystąpi zachmurzenie od małego na południu, do umiarkowanego i dużego na północy Polski, lokalnie z przelotnym deszczem i burzami. Termometry wskażą maksymalnie od 26-27 st. C w Suwałkach do 31-32 st. C w Szczecinie i Wrocławiu. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl