Pogoda na 5 dni. Mróz w najcieplejszym momencie dnia i śnieg. Tutaj zrobi się zimowo

Idą duże zmiany w pogodzie. Będzie robić się coraz zimniej, aż w weekend mróz na terenie części kraju chwyci nie tylko nocą. Pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu.

W środę zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie kraju, pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, północno-zachodni.

Coraz zimniej

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu, a na Pomorzu, Warmii, Mazowszu i Lubelszczyźnie popada również deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Górnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Na piątek prognozowane jest duże zachmurzenie. We wszystkich regionach pojawią się opady deszczu, a w rejonie Podlasia i Mazur spadnie też śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z południa.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

W sobotę na Podkarpaciu zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, a na pozostałym obszarze Polski wypogodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków północnych będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Niedziela zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. W rejonie Pomorza popada deszcz, a na Mazurach i Podlasiu wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl