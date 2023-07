Falę gorąca przerwą burze i ulewy. "Zagrożenie podtopieniami"

W najbliższych dniach do naszego kraju napłynie gorąca masa powietrza. Jej skutkiem będzie znaczący wzrost temperatury - miejscami zrobi się wręcz upalnie. Jednak wkrótce nadejdą także ulewy, silne porywy wiatru, a lokalnie także burze. Pogoda będzie dynamiczna i w niektórych regionach bardzo niebezpieczna.

Pogodą w Polsce steruje wir niżowy Otto z centrum nad Skandynawią. W tym czasie nad wschodnią Europą stacjonuje wyż. Wybrzeże muska umiarkowanie aktywny front, niosąc przelotne opady deszczu, a nad południowe i południowo-wschodnie regiony nasunie się we wtorek front związany z ciepłym niżem znad północnych Włoch - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W nadchodzących dniach pole ciśnienia przebuduje się w sposób pozwalający coraz mocniej płynąć w naszym kierunku bardzo ciepłemu powietrzu z południowego zachodu, a nie z zachodu, znad oceanu. To da się odczuć we wzroście temperatury, w środę lokalnie na Podkarpaciu termometry wskażą do 30 stopni Celsjusza - dodała synoptyk. Jednak od zachodu wkroczyć ma w środę burzowy front z ulewami i gradem. W czwartek i piątek falujący front zalegać ma nad południową i wschodnią Polską, niosąc okresami gwałtowne zjawiska, szczególnie w piątek i w nocy z piątku na sobotę. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim w ciągu 24 godzin może spaść co najmniej 100 litrów deszczu. Widoczna w prognozach zalegająca nad górami fala na wielkim froncie atmosferycznym, to zgrupowanie chmur niosących zagrożenie podtopieniami - poinformowała Unton-Pyziołek.

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

Wtorek zapowiada się pogodnie, tylko na Pomorzu i Warmii spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste oraz opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Wzrost zachmurzenia kłębiastego prognozowany jest również na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce - niewykluczone są tam też przelotne opady do 10-25 l/mkw. oraz burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27-28 st. C miejscami na południowym wschodzie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. W burzach może rozpędzać się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Środa przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające na zachodzie, południu i w centrum do dużego. Wystąpią także opady deszczu do 10-20 l/mkw. i burze z gradem oraz ulewami do 40 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27-29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może wiać dość silnie. Podczas burz może dochodzić do 70-100 km/h.

W czwartek na północnym zachodzie i w centrum kraju zrobi się pochmurno z rozpogodzeniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw., a na wschodzie i południu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C w centrum i na południu kraju. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy i zachodu. W burzach może wiać z prędkością do 70-80 km/h.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek będzie pogodny wyłącznie na północy kraju. W pozostałych regionach zrobi się pochmurno i deszczowo. W większości kraju spadnie deszcz do 10-30 l/mkw., a na południowym wschodzie nawet do 50-60 l/mkw. Szczególnie obfite opady są spodziewane w górach, tam możliwe są również burze. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Podkarpaciu do 25 st. C w centrum kraju i na Pomorzu. Wiatr z kierunków północnych powieje słabo i umiarkowanie, tylko w burzach może rozpędzać się do 70-90 km/h.

Uwaga, silnie padać będzie także w nocy z piątku na sobotę. Na południowym wschodzie, a dokładniej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, spodziewane są opady rzędu 40-60 l/mkw.

Weekend przywita nas małym i umiarkowanym zachmurzeniem. W sobotę tylko na południowym wschodzie chmur będzie sporo, a do tego pojawią się słabnące opady deszczu do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl