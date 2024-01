Przed nami zmiany w pogodzie. "Dla wielu będzie to trudny okres"

W kolejnych dniach aura nad Polską stanie się zmienna i kapryśna. Czekają nas silne podmuchy wiatru, opady deszczu i odwilż, a wszystkiemu towarzyszyć będą spore skoki ciśnienia. Przyczyną tak dynamicznych warunków atmosferycznych jest cyrkulacja powietrza, zaciągająca nad Polskę głębokie niże z zachodu.

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska znajdować się będzie w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii. Towarzyszyć mu będzie pofalowany, chłodny front atmosferyczny, który przemieszczał się będzie z zachodu na wschód kraju. Przyniesie on ze sobą duże zachmurzenie i opady, głównie deszczu, początkowo na wschodzie również deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia strefa frontowa odsunie na poza wschodnią Polskę, natomiast do naszego kraju z północnego zachodu napłynie nieco chłodniejsze, wilgotne powietrze polarne z przelotnymi opadami deszczu.

Wahania ciśnienia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wchodzimy w okres dynamicznej, zmiennej aury, co wynika z dominacji strefowej cyrkulacji atmosfery, pod której wpływem znalazła się Polska. Co to oznacza?

- W strefowym typie cyrkulacji nad znaczną częścią półkuli panuje wyraźnie zachodnie przemieszczanie mas powietrza. Z zachodu na wschód szybko wędrują kolejne niże, często głębokie, i związane z nimi strefy frontów atmosferycznych. W okresie kalendarzowej zimy taki typ cyrkulacji oznacza dla nas napływ wilgotnych, łagodnych mas powietrza znad Atlantyku, okres odwilży oraz wietrznej aury. Dla wielu osób będzie to trudny okres z uwagi na niekorzystny biomet, na który wpływ będą miały przede wszystkim bardzo duże i szybkie wahania ciśnienia - tłumaczy synoptyk.

Prognozowana temperatura w okresie 23-27.01 ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek zapowiada się w całym kraju pochmurno z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centralnej Polsce, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, jedynie na zachodzie w porywach dość silny i rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

W środę w Polsce zapanuje pochmurna aura z opadami deszczu do 10-15 l/mkw. W drugiej części dnia na zachodzie kraju wystąpią rozpogodzenia. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje dość silny wiatr, w porywach silny i osiągający 60-80 km/h.

Prognozowane opady w okresie 23-27.01 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W prawie całej Polsce czwartek przyniesie pochmurne niebo z przelotnymi opadami deszczu, ale lokalnie na wschodzie popada deszcz ze śniegiem. Rozpogodzenia spodziewane są jedynie na zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny.

Piątek będzie pochmurny. We wschodnich regionach prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a w zachodnich - całkowite z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Pogoda na sobotę

Sobota w zachodniej Polsce będzie pogodna. Na pozostałym obszarze kraju niebo ma być pochmurne z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Prognozowane porywy wiatru w okresie 23-27.01 ventusky.com

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl