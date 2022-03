Dobra passa w pogodzie trwa, ale w prognozach widać zmianę

W kolejnych dniach nadal pozostaniemy pod wpływem wyżu, który będzie zapewniał nam słoneczną i suchą aurę. Na termometrach będziemy mogli zobaczyć nawet 18 stopni. Jak długo taka pogoda z nami zostanie? Zdaniem naszej synoptyk Arlety Unton-Pyziołek, zmianę widać dopiero pod koniec marca.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w zasięgu rozległego wyżu Peter z centrum nad Bałtykiem. Z północnego wschodu, znad Rosji, napływa wciąż chłodne i suche powietrze polarne kontynentalne.

W kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem rozległego i suchego wyżu rozciągającego się od Skandynawii po Morze Śródziemne, z centrum kręcącym się wolno nad środkową Europą. Tylko chłodne masy powietrza zostaną zastąpione ciepłymi masami polarnymi znad południowo-zachodniej Europy. Zmianę wyżowej aury na niżową, pochmurną z deszczem, widać dopiero około 28 marca. Wtedy wyże mają ustąpić miejsca wirom niżowym znad Atlantyku i Skandynawii.

Położenie wyżu Peter w niedzielę DWD

Pogoda na 5 dni

Niedziela zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, a na zachodzie okresami dość silny.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Jaki będzie początek nowego tygodnia?

Co przyniesie pierwszy dzień nowego tygodnia? Zmian będzie niewiele. Wciąż będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Powieje południowy i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek także będzie słonecznie, choć na południu pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą od 13 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Śląsku. Powieje południowo wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie pełnię słońca. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 14 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W czwartek zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl