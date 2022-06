Pogoda na 5 dni. Deszczowo na początku tygodnia, pogodnie przed weekendem, powrót upałów

W kolejne dni aura się uspokoi. We wtorek mogą pojawić się słabe, lokalne burze, ale później czekają nas pogodne dni bez opadów. Pod koniec tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek w ciągu dnia czeka nas początkowo przewaga dużego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i lokalnie w centrum. Pochmurna aura utrzyma się przez większą część dnia w rejonie Warmii, Mazur i Podlasia, natomiast im dalej na zachód, tym rozpogodzeń będzie więcej. Miejscami możliwa słaba, pojedyncza burza. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni Celsjusza na północy i wschodzie do 22-24 st. C na południowym zachodzie. Powieje porywisty wiatr umiarkowany i dość silny, osiągający 40-60 kilometrów na godzinę, północno-zachodni, potęgujący odczucie chłodu.

Prognoza temperatur w dniach 21-25.06 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę wystąpi zachmurzenie od małego na zachodzie do umiarkowanego na wschodzie kraju. Nie są prognozowane opady deszczu. Termometry pokażą od 21 st. C w Suwałkach, przez 23 st. C w Łodzi i Warszawie, do 26-27 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Północno-zachodni wiatr będzie na zachodzie słaby i zmienny, na wschodzie i północy umiarkowany.

Czwartek będzie pogodny, na zachodzie kraju słoneczny, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C w Suwałkach do 28-30 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Prognoza opadów w dniach 21-25.06 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek przyniesie słoneczną aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25-28 st. C na wschodzie do 30 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Sobota upłynie pod znakiem chmur. Prognozowane jest zachmurzenie od małego i umiarkowanego na wschodzie i w centrum do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie. Temperatura maksymalna od 26-27 st. C na północy Polski do 28-29 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Powieje umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza porywów wiatru w dniach 21-25.06 ventusky.com

Autor:as//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl