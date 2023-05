Pogoda na 5 dni. Czeka nas wiele burzowych chwil

Pogoda w nadchodzących dniach zapowiada się dynamicznie. W wielu regionach kraju we znaki będą dawały się burze z silnymi opadami i porywistym wiatrem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia w województwach południowych i północnych chmur będzie przybywać, wystąpią też przelotne opady deszczu, a na Pomorzu i Mazurach także burze. Towarzyszyć im będą opady rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 24 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile.

Burzowy czas

W poniedziałek możemy spodziewać się pochmurnego nieba oraz opadów deszczu do 5-20 l/mkw. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie możliwe są burze, podczas wyładowań może spaść do 10-20 l/mkw. i powiać z prędkością 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C w Wielkopolsce do 20 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje ze zmiennych kierunków, słabo i umiarkowanie. Tylko na wschodzie i północy wiatr może dochodzić do 40-60 km/h.

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, a na północy i wschodzie także przelotnych opadów. Zagrzmi na Podkarpaciu, a wyładowaniom towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognozwane opady w dniach 14-18.05 ventusky.com

Znaczne ochłodzenie

W środę czeka nas duże zachmurzenie, ale prognozowane są przejaśnienia. Przelotnie popada. Na wschodzie i w centrum niewykluczone są burze - suma opadów sięgnie 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Czwartek na wschodzie i południu przyniesie duże zachmurzenie oraz opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. W pozostałej części kraju powinno być pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu i w centrum. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 14-18.05 ventusky.com

