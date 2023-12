Pogoda na 5 dni. Cyklony Walter i Vanja podyktują pogodę. Co nas czeka

W nadchodzących dniach Polska będzie znajdować się pod wpływem atlantyckich niżów. Te sprawią, że pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie - śniegu. Temperatura na ogół będzie utrzymywać się powyżej zera, bo lekki mróz za dnia ściśnie tylko miejscami.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższym czasie Polska znajdować się będzie pod wpływem pochmurnych niżów atlantyckich Walter i Vanja - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Cyklony leniwie wędrując znad oceanu w głąb kontynentu przenoszą nad ląd wilgotne, łagodne masy powietrza polarnego, w którym występują korzystne warunki do rozwoju opadowego zachmurzenia warstwowego.

- Utrzymująca się przez dłuższy czas zachodnia cyrkulacja strefowa sprawi, że temperatura w kraju przyjmować będzie przeważnie wartości dodatnie - dodał synoptyk.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na 5 dni

We wtorek będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu. W północnej części Polski w pierwszej części dnia miejscami zrobi się mglisto. Przejaśnienia możliwe są na południu i zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Środa zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu i mżawki, miejscami zrobi się mglisto. Przejaśnienia możliwe są na Pomorzu Gdańskim. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

W czwartek możemy spodziewać się pochmurnej aury. Na południu i wschodzie okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 0 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się północny, słaby i umiarkowany.

Piątek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na wschodzie możliwe są przelotne opady śniegu do 1 cm. Termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas pochmurna aura z opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem w północnych regionach kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie kraju do 5 st. C na południowym zachodzie. Słaby wiatr nadciągnie z północnego zachodu.

Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl