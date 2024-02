Będzie szaro, buro i ponuro. Pogoda na 5 dni

Wiosennie lub jesiennie, ale na pewno nie zimowo zapowiadają się kolejne dni tego tygodnia. Temperatura w niektórych regionach kraju przekroczy 10 stopni Celsjusza. Czeka nas na ogół pochmurna aura.

We wtorek zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na Wybrzeżu powieje silniej.

Aż 12 stopni

W środę na zachodnich krańcach Polski wypogodzi się. W pozostałych regionach będzie pochmurno i pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany, miejscami tylko silniejszy, wiatr.

Na czwartek dla całego kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 4 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać umiarkowany, okresami silniejszy, południowy wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Chmury i deszcz

Piątek również przyniesie duże zachmurzenie, ale będzie się przejaśniać. Deszcz popada na wschodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z południa.

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. We wschodniej i centralnej części kraju wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół południowy.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

