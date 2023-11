Pogoda na 5 dni. Chłód i wilgoć zawładną aurą w Polsce

Pogoda w najbliższych dniach będzie typowa dla listopada. Będzie chłodno, pochmurno i wilgotno. W górach może padać śnieg, a w połowie tygodnia mieszane opady deszczu ze śniegiem prognozowane są także na północy kraju.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższych dniach Polska pozostanie pod dominującym wpływem rozległego pola obniżonego ciśnienia - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Na północy i wschodzie pogoda będzie kształtowana przez tylną część niżu znad Ukrainy i zachodniej Rosji, natomiast na zachodzie i południu zaznaczy się płytka zatoka ze strefą rozmywającego się frontu okluzji.

- Do Polski napływać będą chłodne masy powietrza polarnego morskiego: jedna znad południowej Skandynawii, przez Morze Bałtyckie, natomiast druga od zachodu znad Atlantyku. Będą cechować się dużą wilgotnością, w związku z czym, w nadchodzących dniach przeważać będzie pochmurna aura z opadami deszczu, a rozpogodzenia i przejaśnienia będą jedynie sporadyczne - dodał.

W kolejnych dniach dominującym typem opadów będą opady deszczu, jednakże już w nocy z soboty na niedzielę na przedgórzu sudeckim i tatrzańskim prognozowane są opady mieszane oraz mokrego śniegu. W wyższych partiach gór spadnie do 5-10 centymetrów śniegu. Należy zaznaczyć, że w tych rejonach warunki na drogach, jak i szlakach, będą trudne.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz miejscami słabymi opadami deszczu. Padać nie powinno tylko na Pomorzu Zachodnim i w centrum. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 7 st. C w Łodzi i Warszawie, do 8 st. C we Wrocławiu. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z zachodu i północnego zachodu. Na wschodzie w porywach może dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. W północno-wschodnich i wschodnich regionach pojawią się słabe opady deszczu. Wieczorem popadać może także na zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków, przeważnie południowych.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

Wtorek będzie pochmurny i deszczowy. Rozpogodzenia możliwe są jedynie w pasie Polski południowej. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Jedynie na zachodzie może przybierać na sile.

W środę można spodziewać się pochmurnej aury oraz opadów deszczu. Szansa na rozpogodzenia wystąpi wyłącznie w południowym pasie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Na północy porywy mogą być dość silne.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Na Suwalszczyźnie możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C w Suwałkach do 7 st. C we Wrocławiu i Rzeszowie. Zmienny wiatr będzie umiarkowany.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl