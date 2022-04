Pogoda na 5 dni. Burzowy koniec weekendu. W kolejnych dniach nie widać imponującego wzrostu temperatury

Pogoda w niedzielę może lokalnie przynieść wyładowania atmosferyczne. W kolejnych dniach pogodowe stery w Polsce przejmą pochmurne niże. Spodziewane są opady deszczu oraz ochłodzenie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znalazła się pod wpływem dwóch pochmurnych układów niżowych, z centrami nad Krajami Bałtyckimi oraz Austrią i Czechami - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W niedzielę będzie przemieszczała się od południa w głąb kraju szeroka strefa zachmurzenia z opadami deszczu, związana z ciepłym frontem atmosferycznym. Chłodne powietrze polarne będzie powoli od południa wypierane przez cieplejsze powietrze płynące znad Bałkanów.

Do wtorku kraj będzie na skraju pochmurnych niżów, jednak słabnących i ustępujących miejsca od zachodu wyżowi. Od środy rządy w pogodzie całkowicie przejmie pogodny wyż znad Islandii i Morza Norweskiego. Ale napływać ma z północy chłodne powietrze, w którym nie będzie imponującego wzrostu temperatury. Szanse na "konkretne" ciepło pojawiają się dopiero w maju i to niestety po majówce - zaznaczyła synoptyk.

Prognozowane opady w dniach 24-28.04 ventusky.com

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Niedziela zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na południu wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są burze. Poza tym miejscami spodziewany jest deszcz o sumie 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny. Podczas burz jego porywy mogą dochodzić do 75 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek na krańcach zachodnich przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami. Na wschodzie, południu i w centrum kraju okresami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Kaszubach, Kujawach i Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Stopniowy powrót ciepła

Pogoda we wtorek będzie pochmurna, pojawią się większe przejaśnienia. Na wschodzie wystąpią okresami słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

W środę czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami. W pasie od Podlasia i Mazur, przez centrum kraju, po Śląsk prognozowane są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiejący z północy i zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 24-28.04 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl