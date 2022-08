Opady, jakie będą towarzyszyć burzom, mogą być ulewne. Prognoza pogody na pięć dni

Kolejne dni przyniosą ze sobą lokalne opady deszczu, burze, a miejscami nawet grad. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne będą towarzyszyć nam przede wszystkim w godzinach popołudniowych i wieczorem. W wielu miejscach kraju nadal będzie gorąco, a termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby Polska w dalszym ciągu pozostanie pod wpływem ciepłego i wilgotnego niżu znad Morza Czarnego - powiedział synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Obszar obniżonego ciśnienia i duża wilgotność powietrza sprzyjać będą powstawaniu lokalnych burz, jednak to właśnie pogodna aura będzie w przewadze. Z każdym dniem burz będzie mniej i dopiero na piątek i sobotę prognozowane jest "podejście" od zachodu strefy frontu chłodnego. To wtedy ponownie pojawią się gwałtowne burze oraz nastąpi przejściowe, kilkustopniowe ochłodzenie.

Prognoza temperatur na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na wtorek

We wtorek w pierwszej części dnia będzie pogodnie, miejscami słonecznie. Po południu lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w pasie od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie. Burzom towarzyszyć mogą ulewne opady deszczu wynoszące 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 27-28 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju do 29-31 st. C na zachodzie. Powieje zmienny, słaby wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa w całej Polsce przyniesie zachmurzenie: od małego na zachodzie do umiarkowanego na wschodzie kraju. Miejscami po południu i wieczorem spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w pasie od Pomorza po Małopolskę. Gwałtowna aura może przynieść ze sobą opady o natężeniu 10-30 l/mkw., porywy wiatru dochodzące do 70-90 km/h, a nawet opady gradu. Na termometrach zobaczymy od 27-28 st. C we wschodniej Polsce do 30-32 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zachodni w zachodniej części kraju i wschodni we wschodniej.

Czwartek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Pod koniec dnia na północnym zachodzie Polski mogą pojawić przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 28-29 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 30-31 st. C na zachodzie. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu.

Pogoda w środę i czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek i sobotę

Na wschodzie i w centrum Polski piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na zachodzie zaobserwujemy jednak wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami i burzami. Gwałtownym zjawiskom może towarzyszyć deszcz o natężeniu do 20-40 l/mkw. i porywy wiatru do 90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 27-28 st. C w zachodniej Polsce do 29-31 st. C we wschodniej. Wiatr na wschodzie kraju okaże się słaby i wschodni, zaś na zachodzie umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie z opadami deszczu, we wschodniej Polsce również z burzami. Na termometrach zobaczymy od 22-24 st. C we wschodniej części kraju do 25-26 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z kierunków zachodnich.

Pogoda w piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl