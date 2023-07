Pogoda w kolejnych dniach będzie dynamiczna. W prognozach gwałtowne zjawiska

Po upalnych dniach na horyzoncie widać kolejny burzowy front atmosferyczny. Zjawisko przemierzy nasz kraj zaczynając od zachodu. Miejscami będzie intensywniej padać, silniej wiać, a lokalnie niewykluczone są opady gradu. Sprawdź prognozę na kolejne pięć dni.

Poniedziałkowy poranek zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia znad Niemiec nadciągać będą chmury frontu atmosferycznego, który na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce przyniesie deszcz i burze (z opadami do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę, a lokalnie zjawiskom towarzyszyć może także grad). Temperatura maksymalna sięgnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, a powieje ze zmiennych kierunków.

W burzach może silniej padać

Wtorek w zachodniej części będzie słoneczny Z kolei na wschodzie przyniesie przelotny deszcz oraz burze z opadami 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

W środę możemy spodziewać się przelotnego deszczu i burz, którym towarzyszyć będzie deszcz do 10-30 l/mkw., porywy wiatru rzędu 60-90 km/h oraz lokalnie grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Chłodniej

Czwartek na Podkarpaciu upływać będzie pod znakiem deszczu i burz (z opadami do 10-20 l/mkw. oraz wiatrem do 60-80 km/h). Przelotne opady możliwe są na Pomorzu. W pozostałej części Polski wystąpi małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

W piątek zaś wystąpi zmienne zachmurzenie. Na Podlasiu może popadać i zagrzmieć. Burzom towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru 60-80 km/h. Temperatura maksymalna od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl