Będzie wietrznie i chłodno. Miejscami termometry nie pokażą nawet 10 stopni

Najbliższe dni będą upływać pod znakiem sporego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. W niektórych regionach kraju pojawi się jednak szansa na chwile ze słońcem. Będzie robić się coraz chłodniej.

W czwartek w południowych regionach kraju będzie przeważnie pogodnie. Na pozostałym obszarze utrzyma się zmienne zachmurzenie, spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu do 1-6 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany zachodni wiatr - okresami w porywach może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej może wiać jeszcze mocniej - do 60-80 km/h.

Piątek na północy Polski zapowiada się deszczowo. W pozostałej części kraju powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami oraz przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny - w porywach może rozpędzać się do 60-80 km/h.

W niedzielę możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje z północnego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Okresami porywy mogą dochodzić do 50-70 km/h.

Poniedziałek na Podlasiu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. W pozostałych regionach zrobi się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z zachodu. Będą miejsca, w których powieje mocniej.

