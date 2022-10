Prognoza pogody na 5 dni. Temperatura znów przekroczy 20 stopni

Według najnowszej prognozy pogody, po wyraźnym ochłodzeniu, ciepłe powietrze szybko wróci do Polski. Na początku przyszłego tygodnia temperatura znów może przekroczyć 20 stopni Celsjusza. W ciągu najbliższych dni i popada deszcz, i ogrzeje nas słońce.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie zmienne, w pozostałych regionach natomiast zrobi się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, z kierunków zmieniających się.

Piątek w zachodniej części kraju zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Pomorzu Gdańskim do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę na obszarze całej Polski czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 8 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr.

Niedziela przyniesie opady deszczu na Podlasiu. W pozostałych regionach wypogodzi się. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

W kolejnym tygodniu znów ponad 20 stopni

Na poniedziałek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl