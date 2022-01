Pogoda na 5 dni: aura będzie męcząca i niebezpieczna

Pogoda na 5 dni: w nadchodzących dniach wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Warto uważać, bo warunki na drogach będą trudne, zrobi się ślisko. Powieje też silniejszy wiatr, miejscami w porywach nawet do 100 kilometrów na godzinę.

Polska pozostaje pod wpływem wiru niżowego Karla znad Oceanu Arktycznego. Nad krajem przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym we wtorek wkracza od północy chłodny front. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne, w którym występują mieszane opady, jedynie nad południowo-wschodnią częścią kraju zalega jeszcze mroźne arktyczne powietrze.

W kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem wirów niżowych znad Atlantyku i Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne z opadami mokrego śniegu oraz deszczu w dość ciepłych masach powietrza polarnego. Towarzyszyć im będzie silniejszy, porywisty wiatr. Zapanuje pogoda męcząca i chwilami niebezpieczna. Prognozuje się trudne warunki na drogach.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, a na południu i południowym wschodzie - mokrego śniegu do pięciu centymetrów. Wysoko w Karpatach dosypie 10 cm śniegu. Zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 25-29.01 Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Okresami prognozuje się opady: na wschodzie i południu śniegu do 1-5 cm, a poza tym śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Czwartek zapowiada się pochmurny. Okresami wystąpią opady: na zachodzie deszczu, poza tym deszczu ze śniegiem. Tylko na południowym wschodzie Polski spadnie do pięciu cm śniegu. Zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 25-29.01 Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie kraju popada deszcz ze śniegiem do pięciu l/mkw., poza tym przelotnie popada śnieg do 1-5 cm. Będzie ślisko. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na południu Polski. Wystąpią postępujące od zachodu w głąb kraju opady deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu do pięciu cm, na wschodzie obfite opady śniegu do 5-10 cm. Uważajmy, będzie ślisko. Termometry pokażą od -2 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-zachodni, silny, wiatr, w porywach do 70-100 km/h.

