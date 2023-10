Pogoda na 16 dni: wpadniemy w jesienne turbulencje

Najpierw, czyli zaraz po weekendzie, możemy spodziewać się nagłego ocieplenia, bo do Polski po krótkiej przerwie znowu dotrze gorąca masa powietrza. Jej wtargnięcie nastąpi drogą między wyżem, który na początku tygodnia będzie nad Bałkanami, a niżem z okolic Islandii. Ta sytuacja spowoduje więc nagłe, ale krótkotrwałe ocieplenie, bo gdy później, po kilku dniach, wspomniany niż przesunie się na wschód Europy, to pociągnie za sobą dużo zimniejsze powietrze z północnego zachodu i to będzie przyczyną szybkiego ochłodzenia (patrz mapa).

Po weekendzie możemy więc spodziewać się ocieplenia i to silnego jak na początek października, bo nawet do 27 stopni Celsjusza we wtorek. Po tym "wyskoku" od środy temperatura gwałtownie spadnie i miejscami będzie zaledwie 15 st. C, a w najbliższy weekend jeszcze chłodniej, bo tylko 12 st. C w północnej Polsce. Kolejne dni, od 9 do 12 października, będą cieplejsze i możemy liczyć nawet na 22 st. C, a następnie w połowie miesiąca temperatura spadnie i na ogół będzie w zakresie od 10 do 16 st. C.