Pogoda na 16 dni: widać nadchodzące przedzimie

Po na ogół nietypowo ciepłej - jak do tej pory - jesiennej pogodzie, temperatura w nadchodzących dniach i tygodniach będzie bardziej zgodna z kalendarzem. Oznacza to, że rzadziej niż ostatnio będzie do nas napływać ciepło z południa, a częściej chłodniejsze masy powietrza z północny lub z zachodu. Tak ma być również teraz, czyli na początku tygodnia, gdy jeden z niżów odsunie się nad Rosję, a zimny wyż będzie nad Skandynawią. Takie położenie i niżu i wyżu utoruje drogę dla dość chłodnego powietrza, które będzie napływać do naszej części kontynentu (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W nowym tygodniu tylko raz, we wtorek, temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, a w pozostałych dniach będzie niższa i na ogół ma być od 4-5 st. C na wschodzie do 8-9 st. C na zachodzie Polski. Na podobnym poziomie, z niewielkimi tylko wahaniami, temperatura utrzyma się do 22 listopada, a następnie zrobi się wyraźnie chłodniej i pod koniec miesiąca czeka nas przedzimie, czyli okres styku jesieni z zimą, w czasie którego temperatura będzie wynosić w ciągu dnia od 0 do 5 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.