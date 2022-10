Pogoda na 16 dni: duże ocieplenie jest blisko

Zanim wszyscy odczujemy ocieplenie, wcześniej musimy liczyć się z chłodnym i wietrznym początkiem tygodnia. Za taką aurę będzie odpowiadać białoruski niż, który w poniedziałek i we wtorek będzie kierować do nas zimne powietrze z północy. Jednocześnie ważny dla późniejszej pogody jest zachodnioeuropejski wyż, który w następnych dniach przemieści się nad Bałkany i w ten sposób otworzy drogę dla napływu cieplejszego powietrza do centrum Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia będzie chłodno, bo od 10 do 16 stopni Celsjusza i do tego wietrznie. Później, od środy temperatura wzrośnie i w drugiej połowie tygodnia wszyscy odczujemy ocieplenie do 21-22 stopni na południu kraju. Po kilku wyraźnie cieplejszych dniach od następnego poniedziałku znowu zrobi się chłodniej i przeważnie będzie od 11-12 stopni na północy do 15-16 na południu. Na podobnym poziomie temperatura utrzyma się aż do 18 października.