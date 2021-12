Pogoda na 16 dni: tuż przed świętami duża zmiana pogody

Od wtorku do Polski zacznie płynąć cieplejsze powietrze i niedługo może być aż 8 stopni. Zobacz, co jeszcze w swojej autorskiej prognozie pogody na 16 dni przewiduje prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Po kilku dniach chłodnej, a czasami mroźnej pogody, teraz przed nami powolny, ale wyraźny wzrost temperatury. Przyczyną ocieplenia będzie powietrze, które wkrótce napłynie do nas z zachodu. Umożliwią to wspólnie niż przemierzający północną część kontynentu i wyż (niekoniecznie pogodny) rozciągający się od Hiszpanii po centrum kontynentu (patrz mapa).

Po weekendzie z dnia na dzień temperatura będzie stopniowo rosnąć i już w środę na zachodzie będzie 7 stopni, a potem nawet 8 st. C. Ta cieplejsza pogoda utrzyma się do 20 grudnia, a następnie, tuż przed świętami zacznie się ochłodzenie. Jeżeli obecne obliczenia modeli meteorologicznych nie zmienią się, to w czasie świąt możemy spodziewać się lekkiego mrozu - w dzień do -3 stopni. Jeszcze bardziej zimowa i mroźna aura może do nas przyjść po świętach i wtedy w dzień może być nawet -6 stopni.