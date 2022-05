Pogoda na 16 dni: już za tydzień może być gorąco

czytaj dalej

Pogoda w Polsce jest bardzo zróżnicowana - na północy utrzymuje się zachmurzenie, w południowych regionach można liczyć na słońce. Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił, że wynika to z obecności dwóch różnych układów ciśnienia. Do całej Polski napływa jednak chłodne powietrze z północy. To właśnie za jego sprawą w sobotę Warszawa była jedną z najzimniejszych stolic Europy.