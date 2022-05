Pogoda na 16 dni: czasem uda się "przeskoczyć" 20 stopni

W pierwszym tygodniu maja najwyższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać to 20 stopni, a najniższa w ciągu dnia to 11 stopni na północy kraju w połowie tygodnia. Podobnie lub nieco cieplej, bo do 21 stopni, będzie w kolejnym tygodniu miesiąca. Później jednak, w połowie maja, bardzo prawdopodobne jest kilkudniowe ochłodzenie i wtedy na termometrach zobaczymy przeważnie od 12 do 17 stopni.