Pogoda na 16 dni: nowe i mocniejsze uderzenie upału

Kolejny raz tego lata do Polski dotrze powietrze z Afryki, a skwar może być większy niż ostatnio. Sprawdź, co jeszcze przewiduje prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski w swojej prognozie pogody na 16 dni.

Kiedy zrobi się chłodniej?

Przed nami kilka upalnych dni w całej Polsce z temperaturą do 34 stopni. Ta najgorętsza pogoda utrzyma się do piątku, a później, w czasie weekendu zrobi się nieco chłodniej i na termometrach zobaczymy nie więcej niż 26 stopni. Podobnie, czyli bez upału, będzie po weekendzie, a następnie temperatura znowu podskoczy do prawie 30 stopni i na wysokim poziomie będzie się utrzymywać do końca sierpnia.