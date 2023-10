Pogoda na 16 dni: taka temperatura czasami jest w lecie

Wielki niż, który znajduje się teraz na zachodzie Europy, przesuwa masy ciepłego powietrza z południa na północ kontynentu. Trafiają one także do nas, co jest przyczyną niezwykle wysokiej jak na tę porę roku temperatury. Inaczej wygląda sytuacja na północy kontynentu, gdzie utworzył się mroźny wyż, który spycha zimne, arktyczne powietrze nad Skandynawię, a to powoduje tam spadek temperatury nocami nawet do -20 stopni Celsjusza. My od tego zimna jesteśmy oddzieleni frontem atmosferycznym i pozostaniemy w strumieniu ciepła płynącym z południa, który przemierza kontynent między zachodnioeuropejskim niżem, a wyżem znajdującym się na wschodzie (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Przed nami końcówka października z temperaturą do 19-20 stopni, ale nie można wykluczyć, że lokalnie będzie ponad 20 st. C. Niewiele mniej, bo do 16-17 stopni zobaczymy na termometrach do 5 listopada. Później zrobi się chłodniej, ale z pewnością nie zimowo i bez mrozu - na wschodzie kraju ma być na ogół 6-7 stopni, a na zachodzie 10-11 st. C. Podobna temperatura, nieprzekraczająca 12 st. C, utrzyma się do połowy miesiąca.