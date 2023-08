Pogoda na 16 dni: kończy się najgorętszy czas tego lata

Pogoda na 16 dni

Z dnia na dzień na początku tygodnia będziemy odczuwać coraz chłodniejsze powietrze i na przełomie sierpnia i września w wielu regionach będzie poniżej 20 st. C, a najwyższa temperatura jakiej możemy się spodziewać np. w środę to zaledwie 21 st. C. Po tym zdecydowanym ochłodzeniu temperatura ponownie wzrośnie w czasie pierwszego wrześniowego weekendu i wtedy na południu kraju możemy spodziewać się 25-26 st. C Kolejne dni, tuż po tym weekendzie, mogą być nieco cieplejsze - do 28 st. C - a później, po 6 września, temperatura ustabilizuje się na poziomie od około 20 st. C na północy do 25-26 st. C w południowej Polsce. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w następną niedzielę.