Pogoda na 16 dni: upał będzie jeszcze większy niż teraz

Już niedługo temperatura wzrośnie aż do 34 stopni - zadba o to coraz śmielej napływające z południa afrykańskie powietrze. Sprawdź, co jeszcze przewiduje Tomasz Wasilewski w swojej długoterminowej prognozie pogody na 16 dni.

Gorące powietrze z Afryki coraz śmielej napływa do Europy i oprócz południa kontynentu dociera także do centrum, czyli między innymi do Polski. Tej cyrkulacji powietrza sprzyja wyż rozciągający się od Skandynawii, przez Europę Środkową, aż po Bałkany i Włochy. Z drugiej strony kontynentu mamy niż w pobliżu Wysp Brytyjskich, który wspólnie ze wspomnianym wyżem utworzyły idealną drogę do napływu afrykańskich, gorących mas powietrza do Europy (patrz mapa).