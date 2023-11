Pogoda na 16 dni: rozpocznie się powolny marsz ochłodzenia

W najbliższych dniach europejską pogodą będą rządzić niże, które mają przesuwać się głównie północną częścią kontynentu, ale ich wpływ sięgać będzie również do centrum Europy. Wyże tymczasem będą jedynie nad Atlantykiem i na samym południu kontynentu. Z tego położenia układów ciśnienia wynika napływ do Polski powietrza z zachodu lub północnego zachodu - nie będą to mroźne masy powietrza, ale z pewnością już nie tak ciepłe jak jeszcze niedawno płynące z południa. Te zostały zepchnięte daleko na wschód Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia temperatura będzie jeszcze dość wysoka jak na początek listopada, bo do 14 stopni Celsjusza na południu kraju. Później jednak zacznie się powolne, ale systematyczne ochłodzenie i przeważnie będzie od 6-7 st. C na wschodzie do 10-11 st. C w południowej części kraju.