Pogoda na 16 dni: afrykański żar wkroczy do Polski

Gwałtowne ocieplenie, które wszyscy odczujemy na początku tygodnia, będzie spowodowane przez strumień bardzo gorącego powietrza przemieszczający się z Afryki, przez Europę Zachodnią, do centrum kontynentu (patrz mapa). Zanim ten upał dotrze do nas, w wielu krajach (na przykład w Wielkiej Brytanii), może być przyczyną rekordów temperatury - tak już się stało w Portugalii, gdzie kilka dni temu było aż 47 stopni. W naszej części Europy uderzenie upału mimo, że będzie nagłe i silne, to raczej nie powinno być rekordowe.

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa

Na początku tygodnia z dnia na dzień będzie coraz cieplej i już we wtorek na zachodzie kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Później będzie jeszcze goręcej i na termometrach zobaczymy aż 35 stopni. Upalna pogoda utrzyma się do piątku, a w południowej Polsce do soboty, natomiast później - już do końca lipca - możemy spodziewać się bardziej umiarkowanej temperatury w zakresie od 21 do 29 stopni. Podobnie lub nieco cieplej, bo do 31 stopni, będzie również na początku sierpnia. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.