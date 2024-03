Pogoda na 16 dni: długo poczekamy na 20 stopni

Po kilkudniowej wizycie mroźnego powietrza z północy, teraz następuje zmiana cyrkulacji - masy powietrza dotrą do nas z południa i zachodu i będą również dużo wilgotniejsze. Oznacza to koniec nocnych przymrozków, ale dzienna temperatura z powodu zachmurzenia i opadów może być niższa niż ostatnio w czasie pogodnych dni. Odpowiedzialność za tę zmianę możemy przypisać niżowi, który na początku tygodnia będzie nad Niemcami i skieruje do nas wspomniane wcześniej łagodniejsze, morskie powietrze (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach nie spodziewajmy się ocieplenia, bo będzie przeważnie od 5-6 stopni Celsjusza na północy do 13-14 st. C na południu kraju. Później, to znaczy w czasie weekendu, wszędzie w Polsce zrobi się cieplej - wtedy w południowej i zachodniej części kraju powinno być do 16-17 st. C.