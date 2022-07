Pogoda na 16 dni: chwila oddechu i nowe fale gorąca

czytaj dalej

Beskid Niski to nie tylko piękna przyroda, lecz także niezwykłe wydarzenie - Łemkowska Watra w Zdyni. To jedno z największych świąt łemkowskiej kultury. Watra to nic innego jak ognisko, które ma łączyć i zbliżać do siebie ludzi. Dzięki temu Łemkowie z całej Polski mogą się spotkać, by wspólnie celebrować tę uroczystość. Na tegorocznej Watrze występują wyjątkowi artyści.